В Сочи назначен новый вице-мэр

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-21T17:30:29+03:00

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В Сочи отстранен от занимаемой должности заместитель мэра Павел Терехов. Причиной стал срыв сроков при строительстве социальных объектов на территории курорта.

- В 2019 году к 1 сентября должны были сдать детский сад №7 в Хосте, гимназию № 15 в микрорайоне Макаренко и школу № 82. Однако, при проведении очередной проверки выяснилось, что сроки строительства сорваны, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Новым вице-мэром Сочи назначен Михаил Неудачный. До этого он занимался вопросами долевого строительства в профильном департаменте.

Напомним, 29 января в Сочи произошли очередные кадровые изменения в местной администрации. Управление социальной политики возглавил Александр Митников. До этого он замещал различные должности муниципальной службы: от начальника отдела кадрово-правовой работы управления здравоохранения до замдиректора департамента муниципальной службы и кадровой политики.

ИСТОЧНИК KP.RU