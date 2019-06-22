Спецназовцы ЮВО вышли на мотопробег к месту ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 08:33 2019-06-22T08:33:40+03:00

Акция приурочена к Дню памяти и скорби сегодня, 22 июня

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Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) вышли на мотопробег. Они отправятся от расположения воинской части до памятника погибшим солдатам 30-й Иркутской стрелковой дивизии.

- Они выехали в четыре часа утра на личных мотоциклах вместе с членами своих семей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе военного округа.

В целом насчитывается более 100 участников мотопробега. Остановятся они у памятника 30-ой Иркутской стрелковой дивизии, личный состав которой оборонял Краснодарский край от фашистов в 1942 году.

Здесь же спецназовцы проведут Минуту молчания по погибшим воинам, возложат цветы и венки. Затем тем же составом отправятся в обратном направлении до расположения части.

Напомним, сегодня, 22 июня, со Свечами памяти прошлись сотни жителей Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU