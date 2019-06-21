На Кубани активно развивается социальная сфера

СЕГОДНЯ 17:55 2019-06-21T17:55:33+03:00

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В Краснодарском крае ведется активная работа в рамках нацпроекта «Здравоохранения». Помимо этого, большое внимание уделяется поддержке регионального фермерства.

- Только за пять лет в регионе на 60% увеличилось количество офисов врачей общей практики, достигнув 256. Врачебных амбулаторий тоже стало больше – 265. Эти медучреждения оказались очень востребованы в малых населенных пунктах края, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации региональной администрации.

Также большую поддержку получают фермеры, которые начинают вести хозяйство на Кубани. В частности, каждый год растет сумма, заложенная в региональном и федеральном бюджетах на поддержку аграриев Краснодарского края. Так в 2019 году на гранты начинающим кубанским фермерам выделено 110 миллионов рублей, на развитие семейных животноводческих ферм – 212 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU