В Краснодарскую школу не пустили женщину с грудным ребенком

СЕГОДНЯ 18:19 2019-06-21T18:19:21+03:00

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Неоднозначная ситуация возникла сегодня 21 июня 2019 года в школе № 55, расположенной в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Как написала в соцсетях местная жительница, она привела на репетицию выпускного свою старшую дочь. При этом, с ней был еще один ребенок – грудного возраста. Однако пропустить женщину в здание школы с коляской категорически отказались. Охрана объяснила это требованиями безопасности. Несмотря на стоящую в городе жару, маме с ребенком предложили подождать на улице.

- Школа - для детей, начнем с этого. Кто попало у нас в школу не заходит. Они должны заходить по приглашению, - прокомментировала «Живой Кубани» начальник отдела общего образования мэрии краевой столице Татьяна Петрова.

Стоит отметить, что прямого запрета на вход в учебное заведение с коляской в действующем законодательстве не прописано. При этом, говорят эксперты, необходимо учитывать возможные требования правил безопасности, а также локальные акты конкретной школы. В случае возникновения подобной ситуации, необходимо обратиться за разъяснением причин в администрацию учебного заведения. Если на запрет нет законных оснований, то можно смело писать жалобу в городское управление образования.

ИСТОЧНИК KP.RU