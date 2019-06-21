Краснодарцам напомнили о необходимости вовремя поменять паспорта

СЕГОДНЯ 18:52 2019-06-21T19:40:24+03:00

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Краснодарцам напомнили о необходимости произвести замену паспорта по истечении срока действия документа. Если не сделать этого вовремя, то придется заплатить штраф – от 2 до 3 тысяч рублей.

- Менять документ, удостоверяющий личность гражданина, необходимо в 20 и 45 лет. Кроме того, получить новый паспорт придется, если вы сменили фамилию имя или отчество, в течение 30 дней, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также полицейские напоминают, что граждане обязаны вовремя подавать заявление о регистрации по месту проживания. За нарушение этого пункта КоАП РФ грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Помимо этого, в случае утери паспорта, придется заплатить от 100 до 300 рублей.

Получить консультацию по вопросам замены паспорта или порядке регистрации по месту жительства можно в отделах по вопросам миграции Управления МВД России по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU