СЕГОДНЯ 19:36 2019-06-21T19:36:04+03:00

Их необходимость обусловлена высокой пожароопасностью, которая устанавливается в регионе каждое лето

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На Кубани за три года создадут 12 новых пожарных частей. Первые две заработают уже в 2019-м в Анапе и Ейском районе.

- Из краевого бюджета на создание пожарных частей выделят 400 млн рублей. Таким образом, их число вырастет с нынешних 35 до 47, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, в 2019 году по нацпроекту «Экология» выделят порядка 50 млн рублей на приобретение специальной техники.

Стоит отметить, что из-за установившихся на Кубани высоких температур воздуха, в регионе введен высший, 5-й класс пожароопасности. В его рамках запрещают выход граждан в леса, запрещено выжигать сухую растительность, разводить костры и даже, в некоторых случаях, готовить еду на мангале. За нарушение этих ограничений может грозить крупный штраф. Если же это приведет к возникновению лесного пожара – уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU