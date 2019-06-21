На Кубани выросла средняя зарплата работников потребсферы

СЕГОДНЯ 20:18 2019-06-21T20:18:36+03:00

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В Краснодарском крае выросла средняя заработная плата работников потребительской сферы. Их доход увеличился, в среднем, более чем на 8% и составил 29 тысяч рублей.

- Больше стали зарабатывать жители Кубани, занятые в сфере оптовой и розничной торговли, а также производстве пива, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в регионе увеличился оборот розничной торговли. В мае 2019 года он составил 529,7 млрд рублей. Основной объем продаж – у стационарных торговых сетей. Доля продажи товаров на рынках и ярмарках оценивается в 9,3%.

Помимо этого, отмечается снижение в отрасли бытовых услуг. Жители Краснодарского края стали меньше обращаться к услугам фотоателье, а также предприятий по строительству жилья и прокату.

ИСТОЧНИК KP.RU