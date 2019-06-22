Более 16 тысяч жителей Краснодарского края вышли на акцию "Свеча памяти"
Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби в РФ в Краснодарском крае почтили погибших в первые дни Великой Отечественной войны. На улицы кубанской столицы, городов и населенных пунктов Кубани жители вышли с зажженными свечами.
На Главную городскую площадь Краснодара под звуки "Реквиема" пришли тысячи горожан.
- 22 июня память каждого россиянина будет возвращаться в тот трагический день в 1941 году, - сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Еще до рассвета здесь отсчитали скорбную минуту молчания.
Позже в 12.00 в Краснодарском крае пройдет Всекубанская минута молчания. Предполагается, что движение транспорта в этот момент остановится и прекратят работу предприятия региона. Общественный транспорт даст звуковой сигнал, а в храмах зазвучит колокольный звон. В этот день приспустят государственные флаги и отменят развлекательные передачи.
ИСТОЧНИК KP.RU