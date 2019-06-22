Улицы затоплены, повалены деревья: В Сочи бушевала стихия
В Сочи этой ночью, 22 июня, разразился настоящий Апокалипсис: ливень с ветром рушил все на своем пути. На одной из улиц повалены деревья, в центре города - потоп по колено.
- На Виноградной дерево перекрыло проезд автомобилям, - рассказывают "КП" - Кубань" очевидцы. - А в переулке Дагомысском тополь накрыл сразу четыре автомобиля.
Между тем, в МЧС ни жертв, ни подтоплений не зафиксировали.
- Для этого времени года такая погода для курортного города привычная. Никаких подтоплений жилого сектора или социальных объектов нет, - сообщили спасатели.
К утру погода нормализовалась. Однако угроза новых ливней и гроз сохранится до 25 июня.
Кроме того, непогода может ожидать и жителей Туапсинского района. Там спасатели тоже предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU