Улицы затоплены, повалены деревья: В Сочи бушевала стихия

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-22T10:34:34+03:00

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В Сочи этой ночью, 22 июня, разразился настоящий Апокалипсис: ливень с ветром рушил все на своем пути. На одной из улиц повалены деревья, в центре города - потоп по колено.

chp_sochi В Сочи бушевала стихия

- На Виноградной дерево перекрыло проезд автомобилям, - рассказывают "КП" - Кубань" очевидцы. - А в переулке Дагомысском тополь накрыл сразу четыре автомобиля.

Между тем, в МЧС ни жертв, ни подтоплений не зафиксировали.

- Для этого времени года такая погода для курортного города привычная. Никаких подтоплений жилого сектора или социальных объектов нет, - сообщили спасатели.

К утру погода нормализовалась. Однако угроза новых ливней и гроз сохранится до 25 июня.

chp_sochi Непогода в Сочи

Кроме того, непогода может ожидать и жителей Туапсинского района. Там спасатели тоже предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU