2019-06-22T12:09:55+03:00
Общество

В Новороссийске прошли учения спасателей

За тренировочной операцией следил министр МЧС РФ
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: Кирилл ВершининФото: Кирилл Вершинин
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В Новороссийске прошли учения спасателей. Сотрудники МЧС устраняли последствия взрыва паровоздушной смеси в резервуарном парке. - Слесарь резервуарного парка оперативно сообщил о пожаре по диспетчеру объектовой пожарной части, - поделились легендой в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - На место незамедлительно были направлены силы и средства восьмого отряда (по охране объектов Черномортранснефть), а также Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона. Проведен сбор добровольной пожарной дружины и аварийной бригады, остановлен технологический процесс.

Во время учений спасатели протестировали специальную технику - автоцистерны. Основное отличие от обычных автоцистерн это высокотехнологичные насосные установки производительностью 150 литров в секунду, усовершенствованные автоматические установки дозирования пенообразователя и мощные стационарные лафетные стволы производительностью до 125 литров в секунду с возможностью дистанционного и ручного управления расходом, формой подаваемой струи, направлением по высоте и горизонту, подъемом ствола на телескопическом устройстве. В кратчайшие сроки условный пожар был потушен. Всего в учениях приняли участие 92 человека и 20 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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