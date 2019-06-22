2019-06-22T13:24:37+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 22 июня 2019: теплее всего купаться у берегов Туапсе

Здесь вода едва не достигает +26 градусов
Ева Мур@kp_kuban
Поделиться:
Купальный сезон в разгареКупальный сезон в разгареФото: Ева Мур
Изменить размер текста:

Самого высокого значения температура воды в Черном море достигла на пляжах Туапсинского района. У берегов города воинской славы +25,9 градусов тепла, а в Джубге, Ольгинке, Лермонтово и вовсе +26,1 градус. Примечательно, в ровно год назад в этих местах она была на три градуса холоднее.

"КП"- Кубань" следит за тем, как прогрелась вода в Черном море на всех курортах Краснодарского края.

Следующая по комфорту морская водичка у берегов Геленджика +25,5, Анапы +25,3 и Новороссийска +25,1 градус.

Но традиционно к 22 июня самым теплым все-таки считается вода в Азовском море. Если вы отправитесь в славный город Краснодарского края Приморско-Ахтарск, то точно не прогадаете. Там сейчас самая теплая для купания вода +26,6 градусов.

Более того, традиционно берега Азовского моря менее загружены туристами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автобус Кубанского казачьего хора попал в ДТП
Музею в Анапе передали рассекреченные документы об истории освобождения города от фашистов
В Новороссийске прошли учения спасателей
Улицы затоплены, повалены деревья: В Сочи бушевала стихия
Более 16 тысяч жителей Краснодарского края вышли на акцию "Свеча памяти"
Спецназовцы ЮВО вышли на мотопробег к месту ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны
На Кубани выросла средняя зарплата работников потребсферы
На Кубани за три года создадут 12 новых пожарных частей
Краснодарцам напомнили о необходимости вовремя поменять паспорта
В Краснодарскую школу не пустили женщину с грудным ребенком
На Кубани активно развивается социальная сфера
В Сочи назначен новый вице-мэр
В Геленджике утонул 64-летний отдыхающий
Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным
В «БКС Брокер» можно получить на счёт 100 000 рублей каждую неделю
В Краснодаре наградили участников Союза казачьей молодежи
В центре краевой столицы ограничат движение транспорта
В аэропорту Краснодара загорелся самолет
ВТБ и ЦИАН начали прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты
На трех пляжах в Сочи туристов не пускали без паспорта
Трое кубанских спортсменов попали в сборную России по регби-7
В Павловском районе ликвидированы несанкционированные свалки