Температура воды в Черном море 22 июня 2019: теплее всего купаться у берегов Туапсе

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-22T13:24:37+03:00

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Самого высокого значения температура воды в Черном море достигла на пляжах Туапсинского района. У берегов города воинской славы +25,9 градусов тепла, а в Джубге, Ольгинке, Лермонтово и вовсе +26,1 градус. Примечательно, в ровно год назад в этих местах она была на три градуса холоднее.

"КП"- Кубань" следит за тем, как прогрелась вода в Черном море на всех курортах Краснодарского края.

Следующая по комфорту морская водичка у берегов Геленджика +25,5, Анапы +25,3 и Новороссийска +25,1 градус.

Но традиционно к 22 июня самым теплым все-таки считается вода в Азовском море. Если вы отправитесь в славный город Краснодарского края Приморско-Ахтарск, то точно не прогадаете. Там сейчас самая теплая для купания вода +26,6 градусов.

Более того, традиционно берега Азовского моря менее загружены туристами.

ИСТОЧНИК KP.RU