Музею в Анапе передали рассекреченные документы об истории освобождения города от фашистов

СЕГОДНЯ 15:46 2019-06-22T15:49:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В День памяти и скорби сегодня, 22 июня, музей Анапы обрел ценные для себя сведения о периоде освобождения города от фашистов. Это военные сводки, донесения, газетные вырезки, планы вытеснения врага. Есть среди ценных артефактов теперь и газетные вырезки военного времени и наградные листы участников освобождения Анапы.

Рассекреченные материалы Минобороны были переданы властям города воинской славы в начале июня на заседании оборонных ведомств стран СНГ. Теперь они будут храниться в местном краеведческом музее и доступны для посетителей экспозиций.

Напомним, ровно в полдень сегодня, 22 июня, водители общественного транспорта в Краснодарском крае дали сигнал, а предприятия остановили свою работу. В храмах Кубани раздался колокольный звон. Таким образом было решено почтить память погибших в первые часы начала Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU