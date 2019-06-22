Автобус Кубанского казачьего хора попал в ДТП

СЕГОДНЯ 16:15 2019-06-22T16:29:46+03:00

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На трассе в Краснодарском крае произошла авария с участием автобуса Кубанского народного хора и "жигулей". ДТП случилось по дороге между станицами Динской и Новотитаровской недалеко от съезда на федеральную трассу М-4 "Дон".

По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель автобуса. Он буквально протаранил легковушку. Несмотря на серьезные повреждения ВАЗа, водитель его отделался сотрясением мозга и был госпитализирован.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/716095" frameborder="0"></iframe> Автобус Кубанского народного хора попал в ДТП. Видео: РВС.

Автобус прославленного на весь мир певческого коллектива был пуст - пострадавших в нем нет.

Официальные службы инцидент пока не комментируют.

Напомним, это уже четвертое происшествие с пассажирским транспортом за этот месяц. На днях 10 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем недалеко от Краснодара. По имеющимся сведениям, виновником ДТП в произошедшем тоже был признан водитель автобуса. Сейчас он находится в больнице. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU