Автобус Кубанского казачьего хора попал в ДТП
На трассе в Краснодарском крае произошла авария с участием автобуса Кубанского народного хора и "жигулей". ДТП случилось по дороге между станицами Динской и Новотитаровской недалеко от съезда на федеральную трассу М-4 "Дон".
По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель автобуса. Он буквально протаранил легковушку. Несмотря на серьезные повреждения ВАЗа, водитель его отделался сотрясением мозга и был госпитализирован.
Автобус Кубанского народного хора попал в ДТП. Видео: РВС.
Автобус прославленного на весь мир певческого коллектива был пуст - пострадавших в нем нет.
Официальные службы инцидент пока не комментируют.
Напомним, это уже четвертое происшествие с пассажирским транспортом за этот месяц. На днях 10 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем недалеко от Краснодара. По имеющимся сведениям, виновником ДТП в произошедшем тоже был признан водитель автобуса. Сейчас он находится в больнице. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU