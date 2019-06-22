2019-06-22T16:29:46+03:00
Происшествия

Автобус Кубанского казачьего хора попал в ДТП

Один пострадавший госпитализирован
Ева Мур@kp_kuban
Поделиться:
Автобус, к счастью, был пуст. Фото: газета "РВС"Автобус, к счастью, был пуст. Фото: газета "РВС"
Изменить размер текста:

На трассе в Краснодарском крае произошла авария с участием автобуса Кубанского народного хора и "жигулей". ДТП случилось по дороге между станицами Динской и Новотитаровской недалеко от съезда на федеральную трассу М-4 "Дон".

По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель автобуса. Он буквально протаранил легковушку. Несмотря на серьезные повреждения ВАЗа, водитель его отделался сотрясением мозга и был госпитализирован.

Автобус Кубанского народного хора попал в ДТП. Видео: РВС.

Автобус прославленного на весь мир певческого коллектива был пуст - пострадавших в нем нет.

Официальные службы инцидент пока не комментируют.

Напомним, это уже четвертое происшествие с пассажирским транспортом за этот месяц. На днях 10 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем недалеко от Краснодара. По имеющимся сведениям, виновником ДТП в произошедшем тоже был признан водитель автобуса. Сейчас он находится в больнице. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Музею в Анапе передали рассекреченные документы об истории освобождения города от фашистов
Температура воды в Черном море 22 июня 2019: теплее всего купаться у берегов Туапсе
В Новороссийске прошли учения спасателей
Улицы затоплены, повалены деревья: В Сочи бушевала стихия
Более 16 тысяч жителей Краснодарского края вышли на акцию "Свеча памяти"
Спецназовцы ЮВО вышли на мотопробег к месту ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны
На Кубани выросла средняя зарплата работников потребсферы
На Кубани за три года создадут 12 новых пожарных частей
Краснодарцам напомнили о необходимости вовремя поменять паспорта
В Краснодарскую школу не пустили женщину с грудным ребенком
На Кубани активно развивается социальная сфера
В Сочи назначен новый вице-мэр
В Геленджике утонул 64-летний отдыхающий
Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным
В «БКС Брокер» можно получить на счёт 100 000 рублей каждую неделю
В Краснодаре наградили участников Союза казачьей молодежи
В центре краевой столицы ограничат движение транспорта
В аэропорту Краснодара загорелся самолет
ВТБ и ЦИАН начали прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты
На трех пляжах в Сочи туристов не пускали без паспорта
Трое кубанских спортсменов попали в сборную России по регби-7
В Павловском районе ликвидированы несанкционированные свалки