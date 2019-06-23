На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-23T10:21:48+03:00

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Сильные дожди с грозой ударили по Кубани ночью 23 июня. Стихия продолжит бушевать и 24 июня с ветром до 20 м\с на побережье. Спасатели предупреждают, что из-за осадков поднимутся уровни рек. От этого жара спадет на 6-7 градусов.

- 23 и 24 июня местами на Кубани ожидаем ливень с грозой, градом и сильным ветром, - сказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – На реках и водотоках бассейна реки Кубань на юго-востоке и юго-западе края ожидается подъемы рек, местами до неблагоприятных отметок.

ИСТОЧНИК KP.RU