Краснодар подтопило после дождей

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-23T10:13:29+03:00

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Ближе к утру дождь перестал идти, несмотря на это оказались подтопленными несколько частей города. После ливней подтопило улицу 2-ую Пятилетку и пересечение улиц Ставропольской и Селезнева. На этих местах образовалось озера, к которым местные автомобилисты уже привыкли. Удивляло пользователей в соцсетях, что Московскую не затопило.

- В этом году же ливневку сделали на Московской, еду по ней, сейчас вроде все норм, - написала в комментариях девушка.

А вот на Ставропольской и Селезнева трасса превратилась в море. Но и это не удивляет краснодарцев.

ФОТО: Жесть Краснодара

- Лужа на самой проезжей части между Ставропольской и Селезнева. Там после каждого дождя катастрофа, - добавил мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU