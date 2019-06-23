2019-06-23T11:06:21+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае с 24 по 25 июня: местами дождь и гроза, а везде жара

Гидрометцентр Кубани опубликовал прогноз на 2 дня
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИНФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

24 и 25 июня местами крае пройдут кратковременные дождь с грозой, в отдельных пунктах – ливень с градом. Ветер поднимется до 5-10 м/с, при грозе до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 градуса тепла, в юго-восточных предгорьях 13-18. Днем воздух прогреется до 29-34 градусов, местами до 37.

- На Черноморском побережье местами кратковременный дождь с грозой гроза, - сообщает Гидрометцентр края. - Ветер юго-восточный и южный с переходом на западный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-25 градусов, днем 28-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодар подтопило после дождей
На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней
На Кубани собака набросилась на 4-летнего мальчика
Автобус Кубанского казачьего хора попал в ДТП
Музею в Анапе передали рассекреченные документы об истории освобождения города от фашистов
Температура воды в Черном море 22 июня 2019: теплее всего купаться у берегов Туапсе
В Новороссийске прошли учения спасателей
Улицы затоплены, повалены деревья: В Сочи бушевала стихия
Более 16 тысяч жителей Краснодарского края вышли на акцию "Свеча памяти"
Спецназовцы ЮВО вышли на мотопробег к месту ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны
На Кубани выросла средняя зарплата работников потребсферы
На Кубани за три года создадут 12 новых пожарных частей
Краснодарцам напомнили о необходимости вовремя поменять паспорта
В Краснодарскую школу не пустили женщину с грудным ребенком
На Кубани активно развивается социальная сфера
В Сочи назначен новый вице-мэр
В Геленджике утонул 64-летний отдыхающий
Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным
В «БКС Брокер» можно получить на счёт 100 000 рублей каждую неделю
В Краснодаре наградили участников Союза казачьей молодежи
В центре краевой столицы ограничат движение транспорта
В аэропорту Краснодара загорелся самолет
ВТБ и ЦИАН начали прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты
На трех пляжах в Сочи туристов не пускали без паспорта
Трое кубанских спортсменов попали в сборную России по регби-7
В Павловском районе ликвидированы несанкционированные свалки