Погода в Краснодарском крае с 24 по 25 июня: местами дождь и гроза, а везде жара

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-23T11:06:21+03:00

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24 и 25 июня местами крае пройдут кратковременные дождь с грозой, в отдельных пунктах – ливень с градом. Ветер поднимется до 5-10 м/с, при грозе до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 градуса тепла, в юго-восточных предгорьях 13-18. Днем воздух прогреется до 29-34 градусов, местами до 37.

- На Черноморском побережье местами кратковременный дождь с грозой гроза, - сообщает Гидрометцентр края. - Ветер юго-восточный и южный с переходом на западный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-25 градусов, днем 28-33.

ИСТОЧНИК KP.RU