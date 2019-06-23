Температура воды в Черном море 23 июня 2019: теплее всего купаться у берегов Сочи

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-23T12:03:42+03:00

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Самого высокого значения температура воды в Черном море достигла на пляжах Сочи. У берегов города +26,1 градусов тепла, а в Дагомысе +25,9, Адлере +25,3, Хосте +25,7.

«КП»-Кубань» следит, как прогрелась вода в Черном море на всех курортах Краснодарского края. Следующая по комфорту морская водичка у берегов Геленджика +25,9, Новороссийска +25,1 и Анапы +24,3 градуса. 23 июня самая теплая вода в Азовском море. В станице Голубицкой возле Темрюка вода прогрелась до + 26,2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU