Температура воды в Черном море 23 июня 2019: теплее всего купаться у берегов Сочи
Здесь вода прогрелась до +26,1 градусов
ФОТО: Ева МУР
Изменить размер текста:
Самого высокого значения температура воды в Черном море достигла на пляжах Сочи. У берегов города +26,1 градусов тепла, а в Дагомысе +25,9, Адлере +25,3, Хосте +25,7.
«КП»-Кубань» следит, как прогрелась вода в Черном море на всех курортах Краснодарского края. Следующая по комфорту морская водичка у берегов Геленджика +25,9, Новороссийска +25,1 и Анапы +24,3 градуса. 23 июня самая теплая вода в Азовском море. В станице Голубицкой возле Темрюка вода прогрелась до + 26,2 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU