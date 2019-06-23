Сочи готов принять туристов, которые собирались в Грузию

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-23T13:07:05+03:00

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21 июня Владимир Путин ввел до 8 июля запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Еще президент на это время рекомендовал туроператорам не продавать туда путевки. Поэтому власти города-курорта предложили альтернативу гражданам, чтобы те вместо Грузии ехали в Сочи.

- Летом город планируют посетить 4 млн туристов, - цитирует РИА «Новости» представителя администрации города-курорта. – Сочи в состоянии принимать и больше гостей, на курорте обширный номерной фонд всех категорий, развитая туристическая инфраструктура, большое количество высококачественных морских пляжей.

ИСТОЧНИК KP.RU