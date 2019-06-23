Кубанская самбистка завоевала золото Европейских игр

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-23T13:51:24+03:00

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В состав российской сборной вошли 14 представителей Краснодарского края: борцы греко-римского стиля Степан Марянян, Александр Головин и Сергей Семенов, боксеры Бахтовар Назиров и Муслим Гаджимагомедов, легкоатлет Дмитрий Лопин, каноистка Олеся Ромасенко, батутистки Яна Павлова и Ирина Кундиус, самбистка Татьяна Казенюк, стендовик Александр Землин и спортивные акробатки Ксения Загоскина, Анастасия Паршина и Дарья Чебуланка.

– Первой из представительниц Кубани выступила самбистка Татьяна Казенюк. В категории до 56 килограммов дошла до финала. Там встретилась с белорусской спортсменкой Анастасией Архиповой. Встреча завершилась в пользу самбистки из Армавира. Итог – заслуженное первое место, – сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU