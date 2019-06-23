2019-06-23T14:57:08+03:00
Общество

В Краснодарском Президентском кадетском училище прошел первый выпускной

95 кадетам вручили аттестаты
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: администрация КраснодараФОТО: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Учебное заведение открыли 1 сентября 2012 г. Сейчас в нем более 850 кадет, и недавно прошел первый выпуск после 7-летней программы обучения. В училище созданы комфортные условия: лаборатории, спортивные площадки, бассейн, ледовый дворец, планетарий. По окончании воспитанники продолжают образование в военных и гражданских вузах страны.

- Вручили аттестаты, медали «За особые успехи в учении» и нагрудные знаки об окончании училища заместитель командующего войсками Южного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Владимир Жаров, Герой России генерал армии Владимир Михайлов и начальник училища генерал-майор Геннадий Барковский, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

По традиции выпускники простились со знаменем училища, прошли маршем по плацу, подбросили в воздух монеты под дружное «И всё!»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24