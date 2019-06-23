В Краснодарском Президентском кадетском училище прошел первый выпускной

СЕГОДНЯ 14:57 2019-06-23T14:57:08+03:00

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Учебное заведение открыли 1 сентября 2012 г. Сейчас в нем более 850 кадет, и недавно прошел первый выпуск после 7-летней программы обучения. В училище созданы комфортные условия: лаборатории, спортивные площадки, бассейн, ледовый дворец, планетарий. По окончании воспитанники продолжают образование в военных и гражданских вузах страны.

- Вручили аттестаты, медали «За особые успехи в учении» и нагрудные знаки об окончании училища заместитель командующего войсками Южного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Владимир Жаров, Герой России генерал армии Владимир Михайлов и начальник училища генерал-майор Геннадий Барковский, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

По традиции выпускники простились со знаменем училища, прошли маршем по плацу, подбросили в воздух монеты под дружное «И всё!»

ИСТОЧНИК KP.RU