Под Краснодаром столкнулся грузовик и легковушка

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-23T15:55:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Обстоятельства ДТП уточняют ГИБДД. Проезжающий мимо водитель выложил ролик в соцсети, где на обочине лежит грузовик, а на трассе стоит легковушка без крыши.

- На место выехали сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняем, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Данных по погибшим и пострадавшим у нас пока нет.

ФОТО: Жесть Краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU