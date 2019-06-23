2019-06-23T15:55:00+03:00
Общество

Под Краснодаром столкнулся грузовик и легковушка

Авария случилась на трассе М4 «Дон» возле хутора Октябрьского
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Жесть КраснодараФОТО: Жесть Краснодара
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Обстоятельства ДТП уточняют ГИБДД. Проезжающий мимо водитель выложил ролик в соцсети, где на обочине лежит грузовик, а на трассе стоит легковушка без крыши.

- На место выехали сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняем, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Данных по погибшим и пострадавшим у нас пока нет.

ФОТО: Жесть Краснодара

ФОТО: Жесть Краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU

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