Под Краснодаром столкнулся грузовик и легковушка
Авария случилась на трассе М4 «Дон» возле хутора Октябрьского
ФОТО: Жесть Краснодара
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Обстоятельства ДТП уточняют ГИБДД. Проезжающий мимо водитель выложил ролик в соцсети, где на обочине лежит грузовик, а на трассе стоит легковушка без крыши.
- На место выехали сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняем, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Данных по погибшим и пострадавшим у нас пока нет.
ФОТО: Жесть Краснодара
ИСТОЧНИК KP.RU