2019-06-23T16:51:39+03:00
Общество

Новейший корабль Черноморского флота представят в Новороссийске

На форуме «Армия-2019» с 28 по 30 июня покажут патрульный корабль «Дмитрий Рогачев»
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО:www.kchf.ruФОТО:www.kchf.ru
Изменить размер текста:

На мероприятии продемонстрируют 30 единиц вооружения и военной техники Новороссийской военной морской базы, соединения Воздушно-десантных войск и подразделений военной полиции.

- На морвокзале города будут представлены современные корабли ЧФ - спасательный буксир «Капитан Гурьев», патрульный катер «Раптор» и новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маслосырзавод «Славянский» снова оштрафовали за наличие растительных жиров в молоке и твороге
Под Краснодаром столкнулся грузовик и легковушка
В Краснодарском Президентском кадетском училище прошел первый выпускной
Кубанская самбистка завоевала золото Европейских игр
Сочи готов принять туристов, которые собирались в Грузию
Температура воды в Черном море 23 июня 2019: теплее всего купаться у берегов Сочи
Погода в Краснодарском крае с 24 по 25 июня: местами дождь и гроза, а везде жара
Краснодар подтопило после дождей
На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней
На Кубани собака набросилась на 4-летнего мальчика
Автобус Кубанского казачьего хора попал в ДТП
Музею в Анапе передали рассекреченные документы об истории освобождения города от фашистов
Температура воды в Черном море 22 июня 2019: теплее всего купаться у берегов Туапсе