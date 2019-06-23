Новейший корабль Черноморского флота представят в Новороссийске
На форуме «Армия-2019» с 28 по 30 июня покажут патрульный корабль «Дмитрий Рогачев»
ФОТО:www.kchf.ru
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На мероприятии продемонстрируют 30 единиц вооружения и военной техники Новороссийской военной морской базы, соединения Воздушно-десантных войск и подразделений военной полиции.
- На морвокзале города будут представлены современные корабли ЧФ - спасательный буксир «Капитан Гурьев», патрульный катер «Раптор» и новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
ИСТОЧНИК KP.RU