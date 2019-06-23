Новейший корабль Черноморского флота представят в Новороссийске

СЕГОДНЯ 16:51 2019-06-23T16:51:39+03:00

На форуме «Армия-2019» с 28 по 30 июня покажут патрульный корабль «Дмитрий Рогачев»

Изменить размер текста: A A

На мероприятии продемонстрируют 30 единиц вооружения и военной техники Новороссийской военной морской базы, соединения Воздушно-десантных войск и подразделений военной полиции.

- На морвокзале города будут представлены современные корабли ЧФ - спасательный буксир «Капитан Гурьев», патрульный катер «Раптор» и новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU