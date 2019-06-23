Маслосырзавод «Славянский» снова оштрафовали за наличие растительных жиров в молоке и твороге
В 2018 году государственным Россельхознадзор края отобрал для исследования в лаборатории творога 9% и молока 2,5%. Специалисты установили, что объекты инспекции не соответствуют требованиям ГОСТ.
- В них заменили натуральных молочные жира на жиры немолочного происхождения, такие продукт представляют угрозу для здоровья человека-потребителя, особенно опасны для детей, беременных женщин, людей старшего возраста, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора края.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края ОАО Маслосырзавод «Славянский» привлечено к административной ответственности - оштрафовали на 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU