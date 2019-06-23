2019-06-23T17:56:41+03:00
Общество

Маслосырзавод «Славянский» снова оштрафовали за наличие растительных жиров в молоке и твороге

Предприятие заплатит 200 тысяч рублей и продолжит работать
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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В 2018 году государственным Россельхознадзор края отобрал для исследования в лаборатории творога 9% и молока 2,5%. Специалисты установили, что объекты инспекции не соответствуют требованиям ГОСТ.

- В них заменили натуральных молочные жира на жиры немолочного происхождения, такие продукт представляют угрозу для здоровья человека-потребителя, особенно опасны для детей, беременных женщин, людей старшего возраста, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора края.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края ОАО Маслосырзавод «Славянский» привлечено к административной ответственности - оштрафовали на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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