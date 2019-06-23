На трассе в сторону моря «Джубга-Краснодар» случилось массовое ДТП

СЕГОДНЯ 21:37 2019-06-23T21:37:58+03:00

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Видео последствий аварии выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, что одна машина улетела за обочину, а вторая с помятым кузовом стоит по середине проезжей части. На место приехали 2 кареты скорой и инспекторы ДПС.

- 33-летний водитель BMW X5 ехал со стороны Джубги и выехал на встречку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - Столкнулся с "Хондой Фит", где за рулем был 26-летний водитель. от Удара машину вынесло на обочину, там она столкнулась со стоящей "Ладой Приорой". По пути BMW задела "Хендай Солярис". В результате ДТП пострадали 9 человек: 7 взрослых и 2 детей, погибших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/716202" frameborder="0"></iframe> ДТП на трассе Джубга-Краснодар.Источник: Жесть Краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU