На трассе в сторону моря «Джубга-Краснодар» случилось массовое ДТП
Видео последствий аварии выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, что одна машина улетела за обочину, а вторая с помятым кузовом стоит по середине проезжей части. На место приехали 2 кареты скорой и инспекторы ДПС.
- 33-летний водитель BMW X5 ехал со стороны Джубги и выехал на встречку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - Столкнулся с "Хондой Фит", где за рулем был 26-летний водитель. от Удара машину вынесло на обочину, там она столкнулась со стоящей "Ладой Приорой". По пути BMW задела "Хендай Солярис". В результате ДТП пострадали 9 человек: 7 взрослых и 2 детей, погибших нет.
ДТП на трассе Джубга-Краснодар.Источник: Жесть Краснодара
ИСТОЧНИК KP.RU