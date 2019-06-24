В Сочи начались соревнования по художественной гимнастике

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-24T07:18:03+03:00

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- 23 июня в Сочи на базе Южного Федерального центра спортивной подготовки начался открытый турнир по художественной гимнастике «Черноморочка», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта, соревнования традиционно собирают большое количество юных участниц. В олимпийскую столицу приехали спортсменки из 15 регионов страны.

В состязаниях примут участие более 300 гимнасток в возрасте от 5 до 17 лет. В программе спортивного мероприятия – индивидуальные и групповые упражнения без предмета и с предметом – скакалкой, обручем, мячом, булавой, лентой.

Напомним, кубанская самбистка завоевала золото Европейских игр. Соревнования начались в Минске и Заславле.

ИСТОЧНИК KP.RU