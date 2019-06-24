2019-06-24T07:18:03+03:00
Спорт

В Сочи начались соревнования по художественной гимнастике

В олимпийскую столицу приехали спортсменки из 15 регионов страны
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

- 23 июня в Сочи на базе Южного Федерального центра спортивной подготовки начался открытый турнир по художественной гимнастике «Черноморочка», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта, соревнования традиционно собирают большое количество юных участниц. В олимпийскую столицу приехали спортсменки из 15 регионов страны.

В состязаниях примут участие более 300 гимнасток в возрасте от 5 до 17 лет. В программе спортивного мероприятия – индивидуальные и групповые упражнения без предмета и с предметом – скакалкой, обручем, мячом, булавой, лентой.

Напомним, кубанская самбистка завоевала золото Европейских игр. Соревнования начались в Минске и Заславле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре прошла генеральная репетиция Губернаторского бала
В Анапе запретили купаться в море из-за возможной грозы
Самолет Анапа-Уфа приземлился в Самаре из-за неисправности
Олег Тактаров провел в Краснодаре общегородскую зарядку
В Краснодаре на улице Дзержинского произошел крупный пожар
На трассе в сторону моря «Джубга-Краснодар» случилось массовое ДТП
Маслосырзавод «Славянский» снова оштрафовали за наличие растительных жиров в молоке и твороге
Новейший корабль Черноморского флота представят в Новороссийске
Под Краснодаром столкнулся грузовик и легковушка
В Краснодарском Президентском кадетском училище прошел первый выпускной
Кубанская самбистка завоевала золото Европейских игр
Сочи готов принять туристов, которые собирались в Грузию
Температура воды в Черном море 23 июня 2019: теплее всего купаться у берегов Сочи
Погода в Краснодарском крае с 24 по 25 июня: местами дождь и гроза, а везде жара
Краснодар подтопило после дождей
На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней
На Кубани собака набросилась на 4-летнего мальчика
Автобус Кубанского казачьего хора попал в ДТП
Музею в Анапе передали рассекреченные документы об истории освобождения города от фашистов
Температура воды в Черном море 22 июня 2019: теплее всего купаться у берегов Туапсе