В Краснодаре на улице Дзержинского произошел крупный пожар
В краевой столице в ночь на понедельник, 24 июня, произошел крупный пожар в Кровельном центре на Дзержинского. Огнеборцы тушили его до самого утра.
- Сигнал о ЧП поступил дежурному сотруднику МЧС в 02:15. В 02:16 на место происшествия направили расчеты, которые прибыли туда через 10 минут. В 05:07 пожар удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, в 05:51 ликвидировать открытое горение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На месте ЧП продолжают работать 13 единиц техники и 40 человек личного состава. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Напомним, в Международном аэропорту Краснодара 21 июня 2019 года прошли плановые учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Службы оперативного реагирования отработали свои действия в случае возгорания лайнера с пассажирами на борту.
Пожар в Краснодаре на улице Дзержинского.
ИСТОЧНИК KP.RU