В Краснодаре на улице Дзержинского произошел крупный пожар

СЕГОДНЯ 07:37 2019-06-24T07:46:57+03:00

Сотрудники МЧС боролись с ним до самого утра [видео]

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В краевой столице в ночь на понедельник, 24 июня, произошел крупный пожар в Кровельном центре на Дзержинского. Огнеборцы тушили его до самого утра.

- Сигнал о ЧП поступил дежурному сотруднику МЧС в 02:15. В 02:16 на место происшествия направили расчеты, которые прибыли туда через 10 минут. В 05:07 пожар удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, в 05:51 ликвидировать открытое горение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте ЧП продолжают работать 13 единиц техники и 40 человек личного состава. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, в Международном аэропорту Краснодара 21 июня 2019 года прошли плановые учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Службы оперативного реагирования отработали свои действия в случае возгорания лайнера с пассажирами на борту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/716239" frameborder="0"></iframe> Пожар в Краснодаре на улице Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU