Олег Тактаров провел в Краснодаре общегородскую зарядку

СЕГОДНЯ 08:07 2019-06-24T08:07:02+03:00

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На зарядку со звездой утром 23 июня пришли около 150 человек. Из-за дождя ее провели не под открытым небом, а в комфортном спортивном зале.

- Олег Тактаров показал комплекс упражнений, собранных со всего мира. Тренировку организовывала Федерация воркаута Краснодарского края при поддержке городской администрации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Несмотря на непогоду, общегородская зарядка с великим спортсменом Олегом Тактаровым состоялась. Такие люди прославляют нашу страну и являются кумирами для молодежи, - сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Проект общегородская «#Зарядка_KRD» проходит раз в месяц с августа 2018 года. За это время #Зарядку_РФ посетили более 5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU