2019-06-24T08:23:37+03:00
Происшествия

Самолет Анапа-Уфа приземлился в Самаре из-за неисправности

На борту находились 99 пассажиров
Александра ПОДУШКО
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Самолет Анапа-Уфа приземлился в Самаре из-за неисправностиСамолет Анапа-Уфа приземлился в Самаре из-за неисправностиФото: Архив "КП"
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Самолет авиакомпанией UTair, летевший из Анапы в Уфу, сел в Самаре в 00:19 из-за технической неисправности воздушного судна. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Уфы.

Посадка прошла успешно, на борту в этот момент находилось 99 пассажиров. Сейчас они в Самаре ожидают резервное воздушное судно.

В связи с этим поздним прибытием задержан рейс Уфа - Анапа UT-392, вылет которого планировался на 04:50. На рейс зарегистрировано 83 пассажира, добавили в аэропорту Уфы.

Напомним, В Краснодарском аэропорту ночью 15 июня жесткую посадку совершил самолет авиакомпании «Сибирь», следовавший из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 175 пассажиров.

Никто из пассажиров не пострадал, а при осмотре на земле техники обнаружили повреждения у хвостовой части самолета – оказалась счесана краска и появились вмятины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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