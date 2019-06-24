Самолет Анапа-Уфа приземлился в Самаре из-за неисправности
Самолет авиакомпанией UTair, летевший из Анапы в Уфу, сел в Самаре в 00:19 из-за технической неисправности воздушного судна. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Уфы.
Посадка прошла успешно, на борту в этот момент находилось 99 пассажиров. Сейчас они в Самаре ожидают резервное воздушное судно.
В связи с этим поздним прибытием задержан рейс Уфа - Анапа UT-392, вылет которого планировался на 04:50. На рейс зарегистрировано 83 пассажира, добавили в аэропорту Уфы.
Напомним, В Краснодарском аэропорту ночью 15 июня жесткую посадку совершил самолет авиакомпании «Сибирь», следовавший из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 175 пассажиров.
Никто из пассажиров не пострадал, а при осмотре на земле техники обнаружили повреждения у хвостовой части самолета – оказалась счесана краска и появились вмятины.
ИСТОЧНИК KP.RU