В Анапе запретили купаться в море из-за возможной грозы
В границах Анапы ожидается прохождение грозового фронта. Управление гражданской обороны и защиты населения напоминает о том, что купание в грозу запрещено.
- Отдыхающих просят не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье. Руководители предприятий и организаций примут меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
Также 24 июня местами в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усиление ветра до порывов 20 метров в секунду.
В ряде рек региона возможен подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Предупреждение касается бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-западной территории края, а также рек Черноморского побережья на территории от города Анапа до сочинского микрорайона Магри.
ИСТОЧНИК KP.RU