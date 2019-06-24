В Краснодаре прошла генеральная репетиция Губернаторского бала

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-24T09:03:44+03:00

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На заключительной репетиции Губернаторского бала присутствовали вице-губернатор Анна Минькова, министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

- 23 июня выпускники исполняли все танцы, синхронизируя движения со словами ведущих, музыкой и клипами, а также выступлением почетных гостей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам главного хореографа Анны Земцовой, педагоги и ребята в районах в этом году проявили более серьезное отношение к подготовке танцевальной программы. Геленджик, Анапа, Ейский, Туапсинский муниципалитеты выкладывали в соцсети собственные репетиции с отработкой танцевальных движений.

Главный выпускной бал Кубани состоится 28 июня на Казачьей площади краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU