В Краснодаре прошла генеральная репетиция Губернаторского бала
На заключительной репетиции Губернаторского бала присутствовали вице-губернатор Анна Минькова, министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.
- 23 июня выпускники исполняли все танцы, синхронизируя движения со словами ведущих, музыкой и клипами, а также выступлением почетных гостей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
По словам главного хореографа Анны Земцовой, педагоги и ребята в районах в этом году проявили более серьезное отношение к подготовке танцевальной программы. Геленджик, Анапа, Ейский, Туапсинский муниципалитеты выкладывали в соцсети собственные репетиции с отработкой танцевальных движений.
Главный выпускной бал Кубани состоится 28 июня на Казачьей площади краевой столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU