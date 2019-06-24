СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-24T11:27:32+03:00

Температура морской воды 24 июня 2019: комфортнее всего купаться в Сочи и Джубге Фото: Константин БРЕДНИКОВ

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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелось море на курортах Краснодарского края 24 июня.

В Туапсе температура воды поднялась до +26 градусов, в Джубге и Сочи немного больше – 26,2 градуса. В Геленджике термометры показывают отметку в 25,9 градусов, а в Новороссийске – в 25,1.

Самая холодная водичка сегодня в Анапе, всего 24,3 градуса. Также в границах курорта ожидается прохождение грозового фронта. Управление гражданской обороны и защиты населения напоминает о том, что купание в грозу запрещено.

Комфортнее всего 25 июня купаться на пляжах Азовского побережья в Темрюке, Ейске и Приморско-Ахтарске. Здесь она прогрелась до 26,5 градусов тепла.

На Черноморском побережье местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный с переходом на юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +31.

ИСТОЧНИК KP.RU