В Мостовском районе мужчина выращивал на приусадебном участке коноплю

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-24T10:04:10+03:00

Ему грозит до двух лет лишения свободы

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Правоохранители Мостовского района получили информацию о том, что ранее судимый 42-летний местный житель незаконно выращивает на территории своего дома наркосодержащие растения.

- Сотрудники полиции осмотрели нежилые помещения и строения во дворе жилища мужчины. В теплице обнаружили и изъяли 22 куста растений, по внешним признакам схожих с коноплей. Экспертиза подтвердила, что изъятые растения являются наркосодержащими, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отделе полиции мужчина рассказал, что выращивал коноплю, чтобы позже изготовить наркотик для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU