2019-06-24T10:16:19+03:00
Происшествия

В Сочи сотрудник банка пойдет под суд за взяточничество

Он обещал клиентке-должнице за взятку закрыть возбужденное против нее исполнительное производство
Александра ПОДУШКО
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В Сочи сотрудник банка пойдет под суд за взяточничествоВ Сочи сотрудник банка пойдет под суд за взяточничествоФото: Архив "КП"
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- В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении руководителя группы по работе с проблемными активами филиала банка. Он подозревается в покушении на взяточничество в крупном размере (ч.3 ст.30, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В мае прошлого года у клиентки организации имелись просроченные кредиты на общую сумму свыше 1,7 миллиона рублей. Руководитель группы по работе с проблемными активами, зная о проблемах женщины, предложил ей провести процедуру «Долговой амнистии». Но сделать он ее был согласен при условии передачи ему 245 тысяч рублей.

Женщина отказалась и сообщила о незаконном требовании в правоохранительные органы. Преступление выявили сотрудники ОЭБ УФСБ России по краю совместно с оперативными сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по городу Сочи.

Ранее в отношении сотрудника органами следственного комитета велось расследование уголовного дела о покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения. Сейчас дела соединены в одном производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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