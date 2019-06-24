В Сочи сотрудник банка пойдет под суд за взяточничество
- В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении руководителя группы по работе с проблемными активами филиала банка. Он подозревается в покушении на взяточничество в крупном размере (ч.3 ст.30, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В мае прошлого года у клиентки организации имелись просроченные кредиты на общую сумму свыше 1,7 миллиона рублей. Руководитель группы по работе с проблемными активами, зная о проблемах женщины, предложил ей провести процедуру «Долговой амнистии». Но сделать он ее был согласен при условии передачи ему 245 тысяч рублей.
Женщина отказалась и сообщила о незаконном требовании в правоохранительные органы. Преступление выявили сотрудники ОЭБ УФСБ России по краю совместно с оперативными сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по городу Сочи.
Ранее в отношении сотрудника органами следственного комитета велось расследование уголовного дела о покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения. Сейчас дела соединены в одном производстве.
ИСТОЧНИК KP.RU