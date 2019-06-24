2019-06-24T10:36:49+03:00
Общество

В Сочи завершили ремонт улицы 50 лет СССР

Ее протяженность 1152 метра
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен ремонт улицы 50 лет СССР.

- В этом районе наблюдается высокая интенсивность движения, проходит общественный транспорт. Через улицу 50 лет СССР можно выехать на федеральную трассу А-147 и Сухумское шоссе. На ней находится детский сад, библиотека, судебный участок, территориальный орган самоуправления, детская поликлиника и стоматология, музей истории Хостинского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

На участке протяженностью 1152 метров дорожники сделали фрезерование изношенного покрытия, уложили новый выравнивающий слой из мелкозернистого и высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В Сочи на 2019 год еще запланирован ремонт 63 дорог, протяжённостью почти 85 километров и общей площадью более 560 тысяч квадратных метров. На это выделено 830 миллионов. Такую сумму город будет получать ежегодно в течение шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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