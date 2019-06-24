СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-24T11:01:42+03:00

В Краснодаре задержали мужчину, который ограбил дачу в одном из садовых товариществ Фото: Архив "КП"

Он может провести в тюрьме шесть лет

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В дежурную часть отдела полиции Краснодара обратилась местная жительница. Ее дачу, расположенную в одном из садовых товариществ на 9-ом километре Ростовского шоссе ограбили.

- Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что злоумышленник незаконно проник в жилище потерпевшей через окно, похитил телевизор, ноутбук, 4 колеса и 100 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники уголовного розыска составили ориентировку на розыск подозреваемого. Вскоре на одной из улиц садового товарищества задержали 33-летнего местного жителя. Он уже успел продать похищенное имущество, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU