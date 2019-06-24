2019-06-24T11:16:41+03:00
Происшествия

На Кубани пристав проник в салон красоты должницы под видом клиента

Женщина долго скрывалась от правосудия
Александра ПОДУШКО
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На Кубани пристав проник в салон красоты должницы под видом клиентаНа Кубани пристав проник в салон красоты должницы под видом клиентаФото: Архив "КП"
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На исполнении в отделе судебных приставов Краснодара находилось производство о взыскании более миллиона рублей в пользу физического лица. Должница долго уклонялась от уплаты и скрывалась от правосудия. С целью установления ее имущества в Межрайонном отделе по розыску должников было заведено дело.

Выяснилось, что у женщины есть свой подпольный салон красоты. Но попасть туда непросто. На прием мог записаться далеко не каждый желающий. Если это все же удалось, посетитель получал одноразовый пароль, по которому он мог попасть на процедуру, остальным вход был запрещен.

- Судебный пристав записался на прием под видом простой клиентки. На месте проведения исполнительных действий оказались лишь сотрудницы салона. Хозяйка приехала лишь после того, как начали производить опись имущества, - сообщили в пресс-службе УФССП по краю.

В тот же день женщина выплатила задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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