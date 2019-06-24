2019-06-24T11:26:46+03:00
Происшествия

Четверо туристов заблудились в Горячем Ключе

Помощь медиков им не потребовалась
Александра ПОДУШКО
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Четверо туристов заблудились в Горячем КлючеЧетверо туристов заблудились в Горячем КлючеФото: Архив "КП"
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Вечером 21 июня двое парней и две девушки из Иваново отправились в лес посмотреть Каверзинские водопады, которые находятся в Горячем Ключе.

Они оставили свой автомобиль на трассе и дальше решили пойти пешком. Через два часа они поняли, что заблудились и без помощи спасателей им не обойтись.

- На место выдвинулись сотрудники Краснодарского краевого отряда «Кубань-СПАС». Проехав в указанном направлении, спасатели обнаружили автомобиль пострадавших. Далее продолжили поиск пешком. Через полтора часа, до наступления темноты, туристов нашли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Молодых людей отвезли к их автомобилю. Медицинская помощь им не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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