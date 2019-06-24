В Кавказском районе досрочно прекращены полномочия депутата
Прокуратура Кавказского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности.
- Депутат Темижбекского сельского поселения нарушил требования ФЗ «О противодействии коррупции», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Он не подал в установленный срок сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2018 год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.
Прокурором района было внесено представление, в котором поставлен вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителя. Решением Совета полномочия депутата, проигнорировавшего требования антикоррупционного законодательства, были прекращены досрочно.
ИСТОЧНИК KP.RU