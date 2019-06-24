В Темрюкском районе судно «Себерин 1», перевозившее уголь, село на мель

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-24T11:48:07+03:00

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Российское судно село на мель в Краснодарском крае в порту «Кавказ» в Темрюкском районе при отходе от причала.

По информации, поступившей в единую диспетчерскую службу Темрюкского района, это случилось 24 июня в 04:45. Во время происшествия экипаж не пострадал. Судно транспортировало уголь.

- Аварийно-спасательные работы не потребовались, угрозы окружающей среде и экологии, а также опасности судоходства нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Темрюкского района.

По информации службы портнадзора, сейчас для снятия судна с мели привлечены два буксира.

Напомним, в Новороссийске во время шторма в ночь на 12 декабря 2018 года потребовалась помощь иностранному теплоходу RIO, который шел под флагом Того.

Капитан судна запросил помощи буксиров. Но из-за сильного шторма буксиры флота Новороссийского морского порта не смогли снять теплоход с мелководья.

ИСТОЧНИК KP.RU