2019-06-24T12:04:49+03:00
Происшествия

В Сочи спасатели подняли из обрыва пострадавшего в аварии автомобилиста

Его передали медикам, из видимых травм у него царапины и ушибы [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: ЮРПСО МЧС РоссииФото: ЮРПСО МЧС России
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23 июня в 2 часа ночи спасателям через диспетчерскую службу «112» поступило сообщение о том, что на трассе Дагомыс - Солохаул произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель авто не справился с управлением и вылетел за пределы трассы в обрыв. Его заметил прохожий. По его словам, из-за темноты не было видно, где машина находится и сколько в нем человек, спуститься вниз самостоятельно не получалось, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели ЮРПСО МЧС России выехали на место происшествия. Они обнаружили в овраге глубиной около 100 метров автомобиль и водителя, который находился рядом с авто.

Сотрудники МЧС подняли 33-летнего сочинца из обрыва и передали врачам. В результате аварии из видимых повреждений у пострадавшего царапины и ушибы.

В Сочи на автодороге Дагомыс - Солохаул произошло ДТП.Видео: ЮРПСО МЧС России

ИСТОЧНИК KP.RU

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