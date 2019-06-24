В Сочи спасатели подняли из обрыва пострадавшего в аварии автомобилиста
23 июня в 2 часа ночи спасателям через диспетчерскую службу «112» поступило сообщение о том, что на трассе Дагомыс - Солохаул произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель авто не справился с управлением и вылетел за пределы трассы в обрыв. Его заметил прохожий. По его словам, из-за темноты не было видно, где машина находится и сколько в нем человек, спуститься вниз самостоятельно не получалось, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Спасатели ЮРПСО МЧС России выехали на место происшествия. Они обнаружили в овраге глубиной около 100 метров автомобиль и водителя, который находился рядом с авто.
Сотрудники МЧС подняли 33-летнего сочинца из обрыва и передали врачам. В результате аварии из видимых повреждений у пострадавшего царапины и ушибы.
В Сочи на автодороге Дагомыс - Солохаул произошло ДТП.Видео: ЮРПСО МЧС России
ИСТОЧНИК KP.RU