В Сочи спасатели подняли из обрыва пострадавшего в аварии автомобилиста

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-24T12:04:49+03:00

Его передали медикам, из видимых травм у него царапины и ушибы [видео]

Изменить размер текста: A A

23 июня в 2 часа ночи спасателям через диспетчерскую службу «112» поступило сообщение о том, что на трассе Дагомыс - Солохаул произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель авто не справился с управлением и вылетел за пределы трассы в обрыв. Его заметил прохожий. По его словам, из-за темноты не было видно, где машина находится и сколько в нем человек, спуститься вниз самостоятельно не получалось, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели ЮРПСО МЧС России выехали на место происшествия. Они обнаружили в овраге глубиной около 100 метров автомобиль и водителя, который находился рядом с авто.

Сотрудники МЧС подняли 33-летнего сочинца из обрыва и передали врачам. В результате аварии из видимых повреждений у пострадавшего царапины и ушибы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/716282" frameborder="0"></iframe> В Сочи на автодороге Дагомыс - Солохаул произошло ДТП.Видео: ЮРПСО МЧС России

ИСТОЧНИК KP.RU