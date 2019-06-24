Из Краснодара и Сочи закрывают авиарейсы в Грузию

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-24T12:21:31+03:00

Пассажиры, которые уже купили билеты, могут за доплату изменить направление или вернуть деньги

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» закрыла продажу авиабилетов в Грузию из Краснодара и Сочи. Это произошло после Указа Президента РФ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

- Пассажирам, которые купили билеты в Грузию с датами вылетов после 8 июля оформят вынужденный возврат и вернут полную их стоимость. Для этого только необходимо обратиться по месту их приобретения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе авиакомпании.

До 8 июля все рейсы в Грузию из Сочи и Краснодара будут выполнены в соответствии с расписанием. Те пассажиры, которые приобрели билеты на 8 июля или более поздние даты, могут бесплатно изменить перевозку, чтобы она состоялась в период выполнения рейсов. А также за доплату поменять направление.

Номер телефона горячей линии авиакомпании 8-800-700-26-82. Если вы покупали билеты у сторонних операторов, обращайтесь к ним. Возврат происходит через сайт авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU