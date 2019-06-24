В Геленджике туристка упала с верблюда
Несчастный случай произошел утром 22 июня в Геленджике. 29-летняя туристка из Астраханской области упала с верблюда в поселке Кабардинка на горе Безумная.
Сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» приехали на место ЧП и обнаружили лежащую на спине пострадавшую. Девушка не могла подняться и жаловалась на сильные боли.
- Спасатели на носилках транспортировали туристку из горно-лесистой местности к автомобилю скорой помощи. Ее госпитализировали, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
Напомним, 23 июня в 2 часа ночи спасателям через диспетчерскую службу «112» поступило сообщение о том, что на трассе Дагомыс - Солохаул произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель авто не справился с управлением и вылетел за пределы трассы в обрыв. Сотрудники МЧС подняли 33-летнего сочинца из обрыва и передали врачам. В результате аварии из видимых повреждений у пострадавшего царапины и ушибы.
ИСТОЧНИК KP.RU