2019-06-24T12:33:41+03:00
Происшествия

В Геленджике туристка упала с верблюда

Девушка не могла самостоятельно встать и жаловалась сильные боли
Александра ПОДУШКО
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Фото: «Кубань-СПАС».Фото: «Кубань-СПАС».
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Несчастный случай произошел утром 22 июня в Геленджике. 29-летняя туристка из Астраханской области упала с верблюда в поселке Кабардинка на горе Безумная.

Сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» приехали на место ЧП и обнаружили лежащую на спине пострадавшую. Девушка не могла подняться и жаловалась на сильные боли.

- Спасатели на носилках транспортировали туристку из горно-лесистой местности к автомобилю скорой помощи. Ее госпитализировали, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Напомним, 23 июня в 2 часа ночи спасателям через диспетчерскую службу «112» поступило сообщение о том, что на трассе Дагомыс - Солохаул произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель авто не справился с управлением и вылетел за пределы трассы в обрыв. Сотрудники МЧС подняли 33-летнего сочинца из обрыва и передали врачам. В результате аварии из видимых повреждений у пострадавшего царапины и ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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