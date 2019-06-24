2019-06-24T12:44:40+03:00
Происшествия

В Краснодаре местный житель забил до смерти свою 70-летнюю мать

От полученных травм женщина уже скончалась в больнице
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре местный житель забил до смерти свою 70-летнюю матьВ Краснодаре местный житель забил до смерти свою 70-летнюю матьФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодаре 50-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 70-летней матери, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Родственники проживали в одном из домов на улице Стасова. В ночь на 9 июня между мужчиной и его матерью произошла ссора на бытовой почве. Злоумышленник бил женщину руками и ногами по голове и туловищу.

- После обвиняемый сам вызвал бригаду скорой. Но не сообщил медикам о том, что избил старушку он. Пожилая женщина был госпитализирована в больницу, где несмотря на оказанную помощь скончалась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый находится под стражей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре предупредили об очередном погодном апокалипсиса
ВТБ на треть нарастил выдачу кредитов наличными
В «Сочи Парке» открывается клуб динозавров
"Буйки подпрыгивали!": В Туапсинском районе отдыхающих напугал смерч на море
До конца дня автомобильное сообщение на месте схода селя восстановят
В Краснодаре 28 июня перекроют несколько центральных улиц
На Кубани прошло учение по борьбе с неопознанными воздушными целями
В Геленджике спасатели всю ночь искали туристов
В Краснодаре пройдет форум «Армия-2019»
В Мостовском районе заблокировали сайт, на котором продавали огнестрельное оружие
В Геленджике туристка упала с верблюда
Из Краснодара и Сочи закрывают авиарейсы в Грузию
В Сочи спасатели подняли из обрыва пострадавшего в аварии автомобилиста
В Темрюкском районе судно «Себерин 1», перевозившее уголь, село на мель
В Кавказском районе досрочно прекращены полномочия депутата
Четверо туристов заблудились в Горячем Ключе
На Кубани пристав проник в салон красоты должницы под видом клиента
В Краснодаре задержали мужчину, который ограбил дачу в одном из садовых товариществ
В Сочи завершили ремонт улицы 50 лет СССР
В Сочи сотрудник банка пойдет под суд за взяточничество
В Мостовском районе мужчина выращивал на приусадебном участке коноплю
Температура морской воды 24 июня 2019: комфортнее всего купаться в Сочи и Джубге
В Краснодаре прошла генеральная репетиция Губернаторского бала