СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-24T12:44:40+03:00

В Краснодаре местный житель забил до смерти свою 70-летнюю мать Фото: Архив "КП"

От полученных травм женщина уже скончалась в больнице

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В Краснодаре 50-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 70-летней матери, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Родственники проживали в одном из домов на улице Стасова. В ночь на 9 июня между мужчиной и его матерью произошла ссора на бытовой почве. Злоумышленник бил женщину руками и ногами по голове и туловищу.

- После обвиняемый сам вызвал бригаду скорой. Но не сообщил медикам о том, что избил старушку он. Пожилая женщина был госпитализирована в больницу, где несмотря на оказанную помощь скончалась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый находится под стражей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU