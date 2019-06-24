В Мостовском районе заблокировали сайт, на котором продавали огнестрельное оружие
В Мостовском районе при осуществлении надзора за исполнением законодательства в Интернете выявили сайт, на котором продавали оружие, патроны, взрывчатые вещества.
- За это предусмотрена уголовная ответственность, распространение такой данной информации запрещено. При этом вход на указанный сайт был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
По данному факту прокуратура района направила в суд заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ. Требования ведомства были удовлетворены в полном объеме.
Решение обращено к немедленному исполнению и направлено в Управление Роскомнадзора по ЮФО для блокировки доступа к этой информации.
ИСТОЧНИК KP.RU