В Мостовском районе заблокировали сайт, на котором продавали огнестрельное оружие

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-24T13:03:05+03:00

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В Мостовском районе при осуществлении надзора за исполнением законодательства в Интернете выявили сайт, на котором продавали оружие, патроны, взрывчатые вещества.

- За это предусмотрена уголовная ответственность, распространение такой данной информации запрещено. При этом вход на указанный сайт был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту прокуратура района направила в суд заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ. Требования ведомства были удовлетворены в полном объеме.

Решение обращено к немедленному исполнению и направлено в Управление Роскомнадзора по ЮФО для блокировки доступа к этой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU