В Краснодаре пройдет форум «Армия-2019»
Международное военно-техническое мероприятие пройдет в краевом центре с 28 по 30 июня в парке 30-летия Победы. Для жителей и гостей города в подготовили праздничный концерт, показ современных образцов вооружения и военной техники.
- Выставка будет работать три дня с 10:00 до 13:00. На ней представят самые новые образцы вооружения – 15 единиц техники, которые принимали участие в боевых действиях. В большинство экспонатов можно зайти. Рядом с каждым объектом будет стоять офицер, который расскажет о технике подробнее, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также на территории площадки будут оборудованы фельдшерские пункты.
В Краснодаре форум пройдет впервые, его организаторы – Министерство обороны РФ, штаб Южного военного округа, администрация Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU