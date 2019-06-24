В Краснодаре пройдет форум «Армия-2019»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-24T13:16:58+03:00

В нем примут участие свыше 10 тысяч человек

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Международное военно-техническое мероприятие пройдет в краевом центре с 28 по 30 июня в парке 30-летия Победы. Для жителей и гостей города в подготовили праздничный концерт, показ современных образцов вооружения и военной техники.

- Выставка будет работать три дня с 10:00 до 13:00. На ней представят самые новые образцы вооружения – 15 единиц техники, которые принимали участие в боевых действиях. В большинство экспонатов можно зайти. Рядом с каждым объектом будет стоять офицер, который расскажет о технике подробнее, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также на территории площадки будут оборудованы фельдшерские пункты.

В Краснодаре форум пройдет впервые, его организаторы – Министерство обороны РФ, штаб Южного военного округа, администрация Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU