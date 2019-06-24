2019-06-24T13:51:52+03:00
Общество

На Кубани прошло учение по борьбе с неопознанными воздушными целями

Расчеты дежурных смен осуществили обнаружение, классификацию и условное уничтожение объектов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба ЮВОФото: пресс-служба ЮВО
Изменить размер текста:

В местах дислокации соединений и воинских частей армии ЮВО дежурными сменами и подразделениями беспилотной авиации проведено совместное учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов.

В роли противника выступили расчеты беспилотных летательных аппаратов, дислоцированных в Краснодарском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесии.

- В ходе учения расчеты дежурных смен осуществили обнаружение, классификацию и условное уничтожение целей средствами противовоздушной обороны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.

Главной целью учения стала отработка организации управления силами и средствами ПВО при отражении авиаударов по местам дислокации соединений и воинских частей округа.

Напомним, международное военно-техническое мероприятие пройдет в краевом центре с 28 по 30 июня в парке 30-летия Победы. Для жителей и гостей города в подготовили праздничный концерт, показ современных образцов вооружения и военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре предупредили об очередном погодном апокалипсиса
ВТБ на треть нарастил выдачу кредитов наличными
В «Сочи Парке» открывается клуб динозавров
"Буйки подпрыгивали!": В Туапсинском районе отдыхающих напугал смерч на море
До конца дня автомобильное сообщение на месте схода селя восстановят
В Краснодаре 28 июня перекроют несколько центральных улиц
В Геленджике спасатели всю ночь искали туристов
В Краснодаре пройдет форум «Армия-2019»
В Мостовском районе заблокировали сайт, на котором продавали огнестрельное оружие
В Краснодаре местный житель забил до смерти свою 70-летнюю мать
В Геленджике туристка упала с верблюда
Из Краснодара и Сочи закрывают авиарейсы в Грузию
В Сочи спасатели подняли из обрыва пострадавшего в аварии автомобилиста
В Темрюкском районе судно «Себерин 1», перевозившее уголь, село на мель
В Кавказском районе досрочно прекращены полномочия депутата
Четверо туристов заблудились в Горячем Ключе
На Кубани пристав проник в салон красоты должницы под видом клиента
В Краснодаре задержали мужчину, который ограбил дачу в одном из садовых товариществ
В Сочи завершили ремонт улицы 50 лет СССР
В Сочи сотрудник банка пойдет под суд за взяточничество
В Мостовском районе мужчина выращивал на приусадебном участке коноплю
Температура морской воды 24 июня 2019: комфортнее всего купаться в Сочи и Джубге
В Краснодаре прошла генеральная репетиция Губернаторского бала