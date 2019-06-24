На Кубани прошло учение по борьбе с неопознанными воздушными целями

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-24T13:51:52+03:00

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В местах дислокации соединений и воинских частей армии ЮВО дежурными сменами и подразделениями беспилотной авиации проведено совместное учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов.

В роли противника выступили расчеты беспилотных летательных аппаратов, дислоцированных в Краснодарском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесии.

- В ходе учения расчеты дежурных смен осуществили обнаружение, классификацию и условное уничтожение целей средствами противовоздушной обороны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.

Главной целью учения стала отработка организации управления силами и средствами ПВО при отражении авиаударов по местам дислокации соединений и воинских частей округа.

Напомним, международное военно-техническое мероприятие пройдет в краевом центре с 28 по 30 июня в парке 30-летия Победы. Для жителей и гостей города в подготовили праздничный концерт, показ современных образцов вооружения и военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU