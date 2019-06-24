2019-06-24T14:09:22+03:00
Общество

В Краснодаре 28 июня перекроют несколько центральных улиц

Школьники пройдут по ним и остановятся на Казачьей площади, где и состоится основная программа праздника
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В мероприятии, которое пройдет 28 июня, примут участие около 2500 лучших выпускников края, отличников, волонтеров, победителей и призеров олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований.

Губернаторский бал состоится в краевой столице уже в эту пятницу. Школьники пройдут по центральной улице города и остановятся на Казачьей площади, где и будет основная программа праздника.

Так, во время мероприятия 28 июня с 18:00 до 21:00 будет перекрыта улица Красная от Карасунской до Советской.

- С 14:00 28 июня до 01:00 29 июня ограничат движение по улице Красной от Советской до Кондратенко, по Постовой от Захарова до Октябрьской, по проездам с западной и восточной сторон собора Александра Невского, между улицей Красной и Кондратенко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С 06:00 до 19:30 в пятницу перекроют улицы Ленина и Гимназическую, от Красноармейской до Рашпилевской. До полуночи ограничение будет действовать и по Пушкина от Рашпилевской до Красноармейской.

В это воскресенье, 23 июня, в кубанской столице также прошла генеральная репетиция Губернаторского бала. Главный хореограф оценил подготовку выпускников на 100 процентов. На заключительной репетиции присутствовали вице-губернатор Анна Минькова, министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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