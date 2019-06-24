До конца дня автомобильное сообщение на месте схода селя восстановят

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-24T15:11:11+03:00

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В МЧС пообещали убрать последствия селя, сошедшего сегодня утром, 24 июня, между Красной Поляной и населенным пунктом Эсто-Садок к вечеру.

- По информации на 12 часов дня убрано 800 кубических метров мусора, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Ориентировочно до конца рабочего дня планируем завершить разбор последствий селя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/716337" frameborder="0"></iframe> Заместитель начальника по оперативному реагированию в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Андрей Потахов по поводу схода селя в Сочи.

Напомним, после сильных ливней в Сочи сошло два селя. Один из них нарушил автомобильное сообщение с населенным пунктом Сулимовский. Спасатели сообщили, что пострадавших при разгуле стихии нет. Бурным грязевым потоком унесло только несколько торговых ларьков.

Фото: МЧС по Краснодарскому краю

Кстати, обильные осадки не исключают пожароопасности из-за сильной жары на Кубани. В МЧС предупредили, что необходимо быть максимально внимательными с огнем с 25 по 27 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU