"Буйки подпрыгивали!": В Туапсинском районе отдыхающих напугал смерч на море

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-24T15:39:03+03:00

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В поселке Бетта Туапсинского района отдыхающих напугал смерч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/716348" frameborder="0"></iframe> Смерч в Туапсе.

- Сначала накатили грозовые тучи, потом они в какой-то момент спустились как будто к воде. А потом все закрутилось, - рассказывают "КП" - Кубань" очевидцы необычного метеоявления. Кроме того, огромный столб из воды и ветра они зафиксировали на видео.

Надо сказать, обошлось без происшествий. Все, кто находился на пляже в этот момент, вышли из воды и просто наблюдали смерч в стороне.

Кстати, об опасности формирования смерчей как раз в районе берегов Туапсе (от бухты Инал и до поселка Магри) предупредили в МЧС по Краснодарскому краю. Спасатели рекомендовали воздержаться от купаний в Черном море до вечера, 26 июня.

Между тем, на Азовском море температура воды достигла комфортных значений. И купаться в нем вполне безопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU