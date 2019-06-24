"Буйки подпрыгивали!": В Туапсинском районе отдыхающих напугал смерч на море
В поселке Бетта Туапсинского района отдыхающих напугал смерч.
Смерч в Туапсе.
- Сначала накатили грозовые тучи, потом они в какой-то момент спустились как будто к воде. А потом все закрутилось, - рассказывают "КП" - Кубань" очевидцы необычного метеоявления. Кроме того, огромный столб из воды и ветра они зафиксировали на видео.
Надо сказать, обошлось без происшествий. Все, кто находился на пляже в этот момент, вышли из воды и просто наблюдали смерч в стороне.
Кстати, об опасности формирования смерчей как раз в районе берегов Туапсе (от бухты Инал и до поселка Магри) предупредили в МЧС по Краснодарскому краю. Спасатели рекомендовали воздержаться от купаний в Черном море до вечера, 26 июня.
Между тем, на Азовском море температура воды достигла комфортных значений. И купаться в нем вполне безопасно.
ИСТОЧНИК KP.RU