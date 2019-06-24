2019-06-24T15:18:51+03:00
Общество

В «Сочи Парке» открывается клуб динозавров

Уникальная выставка роботизированных динозавров «Дино Клуб» ждет гостей с 1 июля
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба «Сочи Парк»Фото: пресс-служба «Сочи Парк»
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В интерактивной экспозиции клуба представлены более 30 гигантских динозавров, самый большой из которых достигает 16 метров. В необычном оформлении используются мультимедийные проекции, аудиовизуальные спецэффекты. Доисторические ящеры двигаются, щелкают зубами и даже дышат!

Экскурсоводы расскажут посетителям о жизни травоядных и хищных динозавров в мезозойскую эру. После экскурсии в 3D-кинотеатре можно посмотреть научно-познавательный фильм, посвященный доисторическому подводному миру.

«Дино Клуб» находится в здании детского комплекса Сочи Парка «Страна Медведия», открыт с 10.00 до 22.00. Посещение оплачивается дополнительно.

Выставка динозавров – очередное открытие Сочи Парка в этом сезоне. 1 июня здесь заработала площадка с интерактивными играми и водная спрейзона «Солнечный риф» с аквакачелями, появление еще одного аттракциона ожидается в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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